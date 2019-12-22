"Шальке" объявил об уходе вратаря и капитана Нюбеля по окончании сезона

Голкипер "Шальке" Александер Нюбель отказался продлевать контракт, который истекает летом 2020 года, сообщает пресс-служба немецкого клуба."Шальке" предложил Нюбелю новый контракт еще несколько месяцев назад, но капитан, по всей видимости, решил продолжить карьеру в другой команде.23-летний вратарь дебютировал в Бундеслиге в 2016 году, когда сыграл за "Шальке" против "Хоффенхайма", выйдя на замену на 90-й минуте. В текущем сезоне он провел за клуб 17 матчей, в которых пропустил 20 мячей. После 17 туров "Шальке" занимает в чемпионате 5-е место.