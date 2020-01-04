"Бавария" объявила о заключении контракта с Нюбелем

"Бавария" на официальном сайте объявила о заключении контракта с голкипером "Шальке-04" Александером Нюбелем. Вратарь перейдёт в мюнхенский клуб 1 июля 2020 года. Контракт Нюбеля с "Баварией" рассчитан на 5 лет.Ранее стало известно, что Нюбель отказался продлевать контракт с клубом и покинет команду по окончании сезона-2019/20. Таким образом, голкипер достанется мюнхенской "Баварии" бесплатно.Нюбель является воспитанником "Падерборна". В "Шальке-04" перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне Нюбель принял участие в 15 матчах немецкого национального чемпионата."Бавария" набрала 33 очка в 17 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. "Шальке" (30) — на 5-м месте. Лидером соревнований на данный момент является "РБ Лейпциг".