Левандовски рассказал, как проходит его восстановление после операции

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о своем самочувствии после перенесенной операции. 22 декабря форварду провели операцию на паху. Футболист не поехал с командой в тренировочный лагерь в Катаре и тренируется самостоятельно."Операция прошла успешно, никаких проблем не возникло.На данный момент мне лучше тренироваться индивидуально. Но не беспокойтесь, я буду готов к первому матчу после перерыва, если все пойдет согласно плану. Пока все идет так, как мы и планировали", — цитирует поляка Sport Bild.19 января "Бавария" сыграет на выезде против "Герты" в матче 18-го тура Бундеслиги.В текущем сезоне 31-летний Левандовски провел 25 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал две результативные передачи.