» » Левандовски рассказал, как проходит его восстановление после операции

Левандовски рассказал, как проходит его восстановление после операции

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски рассказал о своем самочувствии после перенесенной операции. 22 декабря форварду провели операцию на паху. Футболист не поехал с командой в тренировочный лагерь в Катаре и тренируется самостоятельно.

"Операция прошла успешно, никаких проблем не возникло.

На данный момент мне лучше тренироваться индивидуально. Но не беспокойтесь, я буду готов к первому матчу после перерыва, если все пойдет согласно плану. Пока все идет так, как мы и планировали", — цитирует поляка Sport Bild.

19 января "Бавария" сыграет на выезде против "Герты" в матче 18-го тура Бундеслиги.

В текущем сезоне 31-летний Левандовски провел 25 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал две результативные передачи.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Левандовски Бундеслига Бавария
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Ахмат" вылетел на сборы в Турцию
Ткачев: при Кононове дисциплина была выстроена идеально
"Астон Вилла" провела переговоры с "Миланом" по трансферу Рейны
Левандовски рассказал, как проходит его восстановление после операции
Президент "Ференцвароша": договорились с Ребровым, что на поле всегда будет пять венгров
"Шальке-04" предложил € 15 млн за Шомуродова 6
Кан вошёл в руководство "Баварии"
Бабел может вернуться в "Аякс", чтобы попасть на чемпионат Европы 1
"Астон Вилла" готова предложить контракт Пёнтеку
"Интер" начал переговоры по трансферу Янга
На экс-форварда "Ювентуса" Ковачевича напали с оружием в Греции
Роджерс: Мэддисон не покинет "Лестер Сити" в январе
Дзюба отпраздновал Рождество в образе Гарри Поттера 7
"МЮ" впервые за 22 года пропустил 3 гола в первом тайме на "Олд Траффорд"
Гвардиола: дело ещё не закончено, "Манчестер Юнайтед" способен на камбэк
Матип и Шакири восстановились после травм и готовы помочь "Ливерпулю" в матче с "Тоттенхэмом"
Сборная Алжира признана командой года в Африке
"Наполи" претендует на нападающего "Брайтона" Мопе
Мане признан футболистом года в Африке
Линекер потроллил "МЮ", разгромно проигравший "Ман Сити"
Сульшер напомнил о камбеке "Манчестер Юнайтед" против "ПСЖ"
Орлов: в России все еще повсеместно продолжается переходный период к профессиональному футболу
Гвардиола: мы играли с "МЮ", чего вы ждете? Победы 7:0?
Мельгарехо: "Спартак" хочет продлить контракт. Посмотрим, сможем ли договориться 3
Силва: в первом тайме "Ман Сити" мог забить "МЮ" четыре или пять голов
Новым скаутом "Спартака" стал Артур Вольф. Он будет отвечать за немецкий, польский и греческий рынок 4
Неймар: Родриго и Винисиус - игроки высокого уровня, но им нужно набраться опыта
Роша: если бог даст, "Фламенго" выиграет много титулов
"Малага" отстранила тренера от работы из-за пикантного видео
"Ливерпуль" будет получать рекордные для Англии 94 млн евро в год по контракту с Nike
Все новости