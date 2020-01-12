Киммих: сейчас у "Баварии" недостаточно большой состав

Защитник "Баварии" Джошуа Киммих заявил, что руководство клуба должно подумать над усилением состава в связи с большим количеством травмированных игроков."На тренировочных сборах в Дохе было видно, что у нас только 12-13 профессиональных футболистов, а остальное — это молодежь. Стол с молодыми игроками был переполнен. Такого не было в мой первый год в "Баварии".Мы можем до конца сезона выступать в трех турнирах, у нас много игроков национальных сборных, так что нам нужно больше здоровых футболистов. В составе очень много травмированных. Гнарби не может тренироваться, Левандовски и Коман только на подходе к возвращению, у Хави Мартинеса ушиб, Зюле и Эрнандесу нужно время. В клубе знают эту ситуацию и должны принимать решения. Пока у нас состав недостаточно большой", — цитирует Киммиха Goal.