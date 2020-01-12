Киммих считает, что "Баварии" не хватает игроков: руководство должно принять решение

Защитник мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих считает, что команда нуждается в усилении в грядущее зимнее трансферное окно, чтобы бороться за трофеи в нынешнем сезоне."На сборах в Дохе у нас было только 12 или 13 профессиональных футболистов. Остальная часть команды состояла из молодёжи. Список молодых игроков был полон. Во время моего первого года в "Баварии" всё было по-другому.До конца сезона нам предстоит участвовать в трёх турнирах, поэтому нам нужно большое подготовленных футболистов. У нас много травмированных. В руководстве клуба знают ситуацию. Им нужно принять решение. На этот момент у нас недостаточно большой состав", — цитирует Киммиха Goal.