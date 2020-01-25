"РБ Лейпциг" подписал Ольмо из загребского "Динамо" за 30 миллионов евро

Испанский полузащитник Даниэль Ольмо, ставший одним из главных открытий прошедшего группового этапа Лиги чемпионов, перешёл из загребского "Динамо" в "РБ Лейпциг".
Фото: Luka Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images
О приобретении 21-летнего футболиста немецкий клуб объявил на своём официальном сайте. Контракт с Ольмо заключен до 2024 года.

Воспитанник "Барселоны" принял участие во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов за загребское "Динамо" и сумел поразить ворота "Шахтёра" и "Манчестер Сити".

Сумма сделки между клубами оценивается в 30 миллионов евро. По разным данным, она может увеличиться на 5 или 15 миллионов из-за бонусных выплат.

Ранее немецкий чемпионат пополнил другой молодой игрок, великолепно проявивший себя в Лиге чемпионов, - Эрлинг Холанд. У норвежца уже 5 голов в двух матчах за "Боруссию".


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Теги: Бундеслига РБ Лейпциг Динамо Загреб Ольмо Зарубежные трансферы
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