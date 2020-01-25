О приобретении 21-летнего футболиста немецкий клуб объявил на своём официальном сайте. Контракт с Ольмо заключен до 2024 года.
Воспитанник "Барселоны" принял участие во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов за загребское "Динамо" и сумел поразить ворота "Шахтёра" и "Манчестер Сити".
Сумма сделки между клубами оценивается в 30 миллионов евро. По разным данным, она может увеличиться на 5 или 15 миллионов из-за бонусных выплат.
Ранее немецкий чемпионат пополнил другой молодой игрок, великолепно проявивший себя в Лиге чемпионов, - Эрлинг Холанд. У норвежца уже 5 голов в двух матчах за "Боруссию".
"РБ Лейпциг" подписал Ольмо из загребского "Динамо" за 30 миллионов евро
Испанский полузащитник Даниэль Ольмо, ставший одним из главных открытий прошедшего группового этапа Лиги чемпионов, перешёл из загребского "Динамо" в "РБ Лейпциг".
Фото: Luka Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images
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