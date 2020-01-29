Отступные 19-летнего норвежца составляют 75 миллионов евро. Опция выкупа игрока может быть активирована не ранее зимнего трансферного окна 2021-го года.
Эрлинг Холанд перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга" в нынешнее трансферное окно за 20 миллионов евро и уже установил рекорд Бундеслиги, отметившись пятью мячами за 59 минут.
"Боруссия" занимает 4-ю строчку в Бундеслиге и отстает от лидирующего "Лейпцига" на 4 очка.
Стала известна сумма отступных за Холланда в "Боруссии"
Немецкое издание Bild сообщает о подробностях контракта нападающего Эрлинга Холанда с дортмундской "Боруссией".
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