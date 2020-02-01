Холанд о дубле c "Унионом": многое еще впереди

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прокомментировал свои очередные забитые голы в Бундеслиге.

Фото: Reuters

Ранее нападающий снова отличился дублем в домашней игре с "Унионом".



"Отличиться на домашнем стадионе это фантастика. Фантастическое чувство, которое я не испытывал ранее.



Я не думал о том, чтобы забить так много голов, но сейчас уже семь. Я наслаждаюсь этим.



Я делаю то, что должен. Многое еще впереди", — цитирует Холланда официальный сайт Бундеслиги.



Напомним, что Эрлинг Холанд перешел в дортмундскую "Боруссию" в зимнее трансферное окно из австрийского "Зальцбурга" за сумму около 20 миллионов.



В трех матчах Бундеслиги, проведенных Холандом за дортмундцев, на счету норвежского форварда 7 забитых мячей за 136 минут, что является абсолютным рекордом Бундеслиги.