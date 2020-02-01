Ранее нападающий снова отличился дублем в домашней игре с "Унионом".
"Отличиться на домашнем стадионе это фантастика. Фантастическое чувство, которое я не испытывал ранее.
Я не думал о том, чтобы забить так много голов, но сейчас уже семь. Я наслаждаюсь этим.
Я делаю то, что должен. Многое еще впереди", — цитирует Холланда официальный сайт Бундеслиги.
Напомним, что Эрлинг Холанд перешел в дортмундскую "Боруссию" в зимнее трансферное окно из австрийского "Зальцбурга" за сумму около 20 миллионов.
В трех матчах Бундеслиги, проведенных Холандом за дортмундцев, на счету норвежского форварда 7 забитых мячей за 136 минут, что является абсолютным рекордом Бундеслиги.
Холанд о дубле c "Унионом": многое еще впереди
Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прокомментировал свои очередные забитые голы в Бундеслиге.
Фото: Reuters
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