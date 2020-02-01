Левандовски повторил рекорд Герда Мюллера

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, отличившись в матче Бундеслиги в "Майнцем", повторил практически пятидесятилетний рекорд Герда Мюллера.

Фото: Getty Images Sport

Гол польского форварда в матче с "Майнцем" стал для него уже 22-м в нынешнем сезоне Бундеслиги, что стало повторением рекорда турнира, ранее единолично принадлежавшего Герду Мюллеру. В далеком сезоне 1972/1973 немецкий нападающий также забил 22 мяча за 20 туров, а всего в том чемпионате на счету легенды немецкого футбола было 36 голов.



Левандовски перешел в "Баварию" в 2014 году на правах свободного агента из дортмундской "Боруссии".



В этом сезоне на счету Роберта Левандовского 33 забитых мяча в 28 матчах за "Баварию" во всех турнирах.