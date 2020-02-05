В "Боруссии" исключили уход Санчо

Спортивный директор "Боруссии Д" Михаэль Цорк ответил на вопрос о том, может ли нападающий Джейдон Санчо покинуть клуб.



Ранее сообщалось, что 19-летний футболист летом может перейти в "Манчестер Юнайтед" или "Барселону".



Санчо перешел в "Боруссию" 31 августа 2017 года из "Манчестер Сити". Сумма трансфера составила 10 миллионов фунтов.



В нынешнем сезоне англичанин провел 18 матчей, забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.



"100%, что Санчо как минимум до лета останется в "Боруссии". С нами никто не связывался о его приобретении. Он комфортно чувствует себя в Дортмунде, играет на высоком уровне", - цитирует Цорка Bild.