Маттеус: "Бавария" - фаворит, а "Челси" уже не тот

Бывший футболист "Баварии" и сборной Германии Лотар Маттеус оценил шансы мюнхенского клуба пройти "Челси" в 1/8 финала ЛЧ.

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"Бавария" – явный фаворит. Это уже не такой сильный "Челси" прошлых лет с такими игроками, как Михаэль Баллак, Джон Терри, Фрэнк Лэмпард и Дидье Дрогба.



Предполагаю, что "Бавария" выйдет в следующую стадию, показав два отличных матча. "Бавария" значительно опережает "Челси" по качеству игры", — приводит слова Маттеуса Abendzeitung.



Завтра, 25 февраля, "Челси" встретится с "Баварией" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча команд начнется в 23:00 по мск.



Ответная игра пройдет 18 марта на "Альянц Арене".