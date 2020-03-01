Футболисты "Шальке" уйдут с поля, если болельщики вывесят оскорбительные плакаты

Официальный сайт "Шальке" сообщил, что команда покинет поле в случае оскорблений со стороны болельщиков.

Фото: ФК "Шальке-04"

"Если во вторник в кубковом матче с "Баварией" произойдут такие события [оскорбления] или в любых других играх, наша команда покинет поле, независимо от времени матча и результата. Независимо от этого, мы продолжаем вести переговоры со всеми группами фанатов с чёткой целью и надеемся, что они не допустят такого поведения", — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.



Напомним, что в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги между "Баварией" и "Хоффенхаймом" болельщики мюнхенцев выкрикивали оскорбления в адрес президента "Хоффенхайма" Дитмара Хоппа. После неоднократных приостановок игры и обращений к болельщикам, игроки заканчивали матч перепасовываясь между собой в центральном круге.



Ранее оскорбления в адрес Хоппа выкрикивали фанаты дортмундской "Боруссии".



Во вторник, 3 марта, "Шальке" сыграет с "Баварией" в матче четвертьфинала Кубка Германии. Начало матча в 22:45 мск.