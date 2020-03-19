Игроки гладбахской "Боруссии" отказались от части зарплаты во время перерыва из-за коронавируса

Футболисты "Боруссии" из Менхенгладбаха добровольно отказались от части заработной платы во время перерыва в Бундеслиге по причине коронавируса.

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"Я очень горжусь парнями. Они хотят что-то вернуть "Боруссии". Тренерский штаб присоединился к ним, как и наши директора и генеральные менеджеры. Игроки знают, что происходит. Команда предложила отказаться от зарплаты, если они смогут помочь клубу, а значит и его сотрудникам", — цитирует спортивного директора клуба Макса Эбреля t-online.de



Rheinischen Post сообщает, что благодаря этому "Боруссия" сэкономит более миллиона евро в месяц.



Напомним, что матчи немецкой Бундеслиги приостановлены из-за пандемии коронавируса, как и остальные из топ-5 европейских чемпионатов.



Число зараженных коронавирусом на сегодняшний день превышает 220 000 человек. Погибло от вируса COVID-19 более 9000 человек.



Вчера стало известно о том, что профсоюз российских футболистов напомнил клубам о том, что пауза в чемпионате из-за коронавируса не даёт им права не выплачивать зарплату в полном объеме.