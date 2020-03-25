- Мы, футболисты, принадлежим к представителям привилегированной профессии. Очевидно, мы должны соглашаться на сокращение заработной платы в ситуации, когда это необходимо. В "Баварии" работают около тысячи сотрудников, которые выполняют важные задачи. Мы хотим помочь им, - цитирует Нойера Marca.
Напомним, европейские чемпионаты были приостановлены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса в мире.
В "Баварии" футболисты согласились снизить свою зарплату на 20%
Нойер: футболисты должны соглашаться на сокращение зарплаты в ситуации, когда это необходимо
Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер согласен, что футболисты клуба должны пойти на понижение зарплаты из-за коронавируса.
Источник: getty images
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