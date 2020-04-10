Нойер запросил у "Баварии" более 20 миллионов евро в год по новому контракту

Стали известны подробности требований Мануэля Нойера по новому контракту с мюнхенской "Баварией".

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По информации Bild, 34-летний голкипер хочет получать более 20 миллионов евро в год по новому контракту. Кроме того, Нойер хочет получить пятилетний контракт. Стороны до сих пор не могут договориться. В "Баварии" не хотят заключать долгосрочный контракт с возрастным игроком: к концу соглашения Нойеру будет уже 39 лет. Сообщается, что руководство мюнхенского клуба предлагает вратарю контракт на его условиях, но до 2023-го года.



Мануэль Нойер выступает за "Баварию" с 2011-го года, перейдя из "Шальке" за 30 миллионов евро. Действующий контракт вратаря с мюнхенцами рассчитан до 2021-го года.



В нынешнем сезоне на счету Нойера 38 пропущенных мячей в 37-ми матчах за "Баварию" во всех турнирах. В 15-ти матчах Мануэль Нойер оставил свои ворота в неприкосновенности.