Нойер остановил процесс переговоров с "Баварией"

Стало известно, что вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прекратил переговоры о новом контракте с клубом.

Фото: Eurosport

Об этом сообщает издание Kicker.



Ранее стало известно, что Нойер требует пятилетний контракт, на что "Бавария" идти не хочет.



В результате утечки информации футболист принял решение приостановить переговоры. Сообщается, что вратарь почувствовал себе незащищенным.



Действующий контракт Нойера рассчитан до лета 2021 года.

