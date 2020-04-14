Об этом сообщает издание Kicker.
Ранее стало известно, что Нойер требует пятилетний контракт, на что "Бавария" идти не хочет.
В результате утечки информации футболист принял решение приостановить переговоры. Сообщается, что вратарь почувствовал себе незащищенным.
Действующий контракт Нойера рассчитан до лета 2021 года.
Нойер остановил процесс переговоров с "Баварией"
Стало известно, что вратарь "Баварии" Мануэль Нойер прекратил переговоры о новом контракте с клубом.
Фото: Eurosport
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