Чемпионат Германии может возобновиться 9 мая

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан не исключает, что сезон Бундеслиги возобновится 9 мая.



"Безусловно, возможно проведение матчей без болельщиков. Крайне важно, чтобы риск заражения был минимальным. Миллионы болельщиков могли бы увидеть футбол с 9 мая, пускай даже с пустыми трибунами", - цитирует Шпана Bild.



Напомним, из-за пандемии коронавируса были приостановлены практически все европейские чемпионаты.



Напомним, в чемпионате Германии с 55 очками лидирует "Бавария". На втором месте идет "Боруссия", на третьем - "Лейпциг".