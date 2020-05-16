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"РБ Лейпциг" не смог обыграть "Фрайбург", "Фортуна" и "Падерборн" не забили голов

Один из лидеров немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" потерял очки в первом после возобновления чемпионата Германии матче. Более того, в компенсированное время видеоарбитры отменили гол "Фрайбурга".
Фото: twitter.com/DieRotenBullen
Игрок гостей Робин Кох поразил ворота "РБ Лейпциг" на 93-й минуте встречи, однако судьи после видеопросмотра отменили его гол и зафиксировали ничью 1:1.

Чемпионат Германии

26 тур

"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" - 1:1

Голы: Поульсен, 77 - Гульде, 34.


РБ Лейпциг: Гулачи, Хальстенберг, Клостерман, Анхелиньо, Мукиэле (Лукман, 46), Адамс (Забитцер, 69), Лаймер, Нкунку (Шик, 81), Кампль, Поульсен, Вернер

Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кох, Хайнц, Линхарт, Хефлер, Шмид, Грифо (Вальдшмидт, 68), Петерсен (Хаберер, 68), Шаллаи (Холер, 61)

Предупреждения: Шаллаи, 24

Таким образом, "РБ Лейпциг" позволил дортмундской "Боруссии" отдалиться от себя на 3 очка.

В матче аутсайдеров "Фортуна" и "Падерборн" не выявили победителя. Команда из Дюссельдорфа удержала соперника на расстоянии шести очков от себя.

Чемпионат Германии

26 тур


"Фортуна" - "Падерборн" - 0:0

Фортуна: Кастенмайер, Гисельман, Хоффман, Айхан, Зуттнер (Хеннингс, 61), Бериша (Бодзек, 68), Циммерман, Томми, Зоботтка (Моралес, 68), Штёгер, Караман (Скрыбски, 79)

Падерборн: Цингерле, Хунемайер, Антви-Адджей, Коллинс, Шонлау, Дрегер, Василиадис, Гясула (Риттер, 46), Прёгер (Цолински, 73), Србени (Сабири, 73), Ястржембски (Хольтман, 63)

Предупреждения: Айхан, 24, Гясула, 31, Караман, 48


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Теги: Бундеслига РБ Лейпциг Фрайбург Фортуна Падерборн
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