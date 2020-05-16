"РБ Лейпциг" не смог обыграть "Фрайбург", "Фортуна" и "Падерборн" не забили голов

Один из лидеров немецкой Бундеслиги "РБ Лейпциг" потерял очки в первом после возобновления чемпионата Германии матче. Более того, в компенсированное время видеоарбитры отменили гол "Фрайбурга".

Фото: twitter.com/DieRotenBullen