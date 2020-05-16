"РБ Лейпциг" не смог обыграть "Фрайбург", "Фортуна" и "Падерборн" не забили голов

Чемпионат Германии
26 тур
"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" - 1:1
Голы: Поульсен, 77 - Гульде, 34.
26 тур
"РБ Лейпциг" - "Фрайбург" - 1:1
Голы: Поульсен, 77 - Гульде, 34.
РБ Лейпциг: Гулачи, Хальстенберг, Клостерман, Анхелиньо, Мукиэле (Лукман, 46), Адамс (Забитцер, 69), Лаймер, Нкунку (Шик, 81), Кампль, Поульсен, Вернер
Фрайбург: Шволов, Гульде, Гюнтер, Кох, Хайнц, Линхарт, Хефлер, Шмид, Грифо (Вальдшмидт, 68), Петерсен (Хаберер, 68), Шаллаи (Холер, 61)
Предупреждения: Шаллаи, 24
Таким образом, "РБ Лейпциг" позволил дортмундской "Боруссии" отдалиться от себя на 3 очка.
В матче аутсайдеров "Фортуна" и "Падерборн" не выявили победителя. Команда из Дюссельдорфа удержала соперника на расстоянии шести очков от себя.
Чемпионат Германии
26 тур
26 тур
"Фортуна" - "Падерборн" - 0:0
Фортуна: Кастенмайер, Гисельман, Хоффман, Айхан, Зуттнер (Хеннингс, 61), Бериша (Бодзек, 68), Циммерман, Томми, Зоботтка (Моралес, 68), Штёгер, Караман (Скрыбски, 79)
Падерборн: Цингерле, Хунемайер, Антви-Адджей, Коллинс, Шонлау, Дрегер, Василиадис, Гясула (Риттер, 46), Прёгер (Цолински, 73), Србени (Сабири, 73), Ястржембски (Хольтман, 63)
Предупреждения: Айхан, 24, Гясула, 31, Караман, 48