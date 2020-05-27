"Шальке" потерпел поражение от "Фортуны", "Хоффенхайм" обыграл "Кёльн"

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги "Фортуна" одержала победу над "Шальке" - 2:1.



В другом матче "Хоффенхайм" с уверенным счетом победил "Кёльн".



Чемпионат Германии



28 тур



"Фортуна" - "Шальке" 2:1



Гол: Хеннингс, 64, Караман, 68 - Маккенни, 53.



"Фортуна": Кастенмайер, Хоффманн, Айхан, Зуттнер (Гиссельман, 70), Соботтка (Бодзек, 61), Томми, Штегер, Бериша (Моралес, 81), Циммерман, Хеннингс (Скжибски, 81), Караман.



"Шальке-04": Шуберт, Сане, Кенни, Кабак, Очипка, Настасич, Маккенни, Шепф, Калиджиури (Кутуджу, 74) Бургшталлер (Грегори, 74), Матондо (Тодибо, 85).



Предупреждения: Бургшталлер, 18, Кабак, 45, Соботтка, 52, Хоффманн, 80, Бодзек, 90+4.



Чемпионат Германии



28 тур



"Хоффенхайм" - "Кёльн" 3:1



Голы: Баумгартнер, 11, 46, Цубер, 48 - Каинц, 60.



Нереализованный пенальти: Ут, 77.



"Хоффенхайм": Бауманн, Хюбнер, Пош, Кадержабек, Цубер, Сков, Самассеку, Гриллич (Руди, 46), Баумгартнер (Гейгер, 77), Ларсен (Нортвейт, 52), Даббур (Бебу, 58).



"Кёльн": Хорн, Борнау, Эхизибуэ (Мере, 32), Якобс, Шмиц (Эктор, 82), Лайстнер, Реджбечай, Скири, Дрекслер (Каинц, 56), Кордоба (Модест, 82), Ут (Теродде, 82).



Предупреждения: Хюбнер, 3, Гриллич, 28, Даббур, 45+1, Якобс, 65, Нортвейт, 76, Бебу, 84.



Удаление: Борнау, 26, Хюбнер, 50.