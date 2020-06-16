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"Фрайбург" победил "Герту", "Падерборн" уступил "Униону"

Команда из Фрайбурга оказалась сильнее (2:1), "Унион" из Берлина взял верх над "Падерборном".

Завершились матчи 32-го тура чемпионата Германии.

Чемпионат Германии, 32 тур

"Фрайбург" - "Герта" 2:1

Голы: Грифо, 61, Ибишивеч, 66, Петерсен, 71


"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Хайнц, Линхарт, Шмид, Грифо (Шлоттербек, 90+3) Хефлер, Кох (Фаберер,82), Шаллаи (Петерсен, 61), Холер (Франтц, 82), Вельдтшмидт (Квон Чхан Кун, 82) .

"Герта": Ярштайн, Пекарик, Штарк, Торунарига, Платтенхард, Груич (Кунья, 83), Дарида, Лукебакио, Майер, Пентек, Ибишивеч.

Предупреждения: Торунарига, 23, Дарида, 53

В параллельной встрече "Унион" благодаря автоголу победил "Падерборн".

"Унион" - "Падерборн 07" 1:0

Гол: Цолински, 27 (авто.)


"Унион": Гикевич, Райхель, Шлоттербек, Фридрих, Триммель, Прёмель, Бюльтер (Мес, 61), Гентнер, Андрих, Ингвартсен, Андерссон

"Падерборн 07": Цингерле, Хунемайер, Антви-Адджей, Коллинс, Штродьек (Дрегер, 14), Цолински, Хольтман, Гясула, Василиадис, Риттер, Мамб.

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Теги: Бундеслига
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