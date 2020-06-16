"Фрайбург" победил "Герту", "Падерборн" уступил "Униону"

Чемпионат Германии, 32 тур



"Фрайбург" - "Герта" 2:1



Голы: Грифо, 61, Ибишивеч, 66, Петерсен, 71

"Унион" - "Падерборн 07" 1:0



Гол: Цолински, 27 (авто.)

Команда из Фрайбурга оказалась сильнее (2:1), "Унион" из Берлина взял верх над "Падерборном".Завершились матчи 32-го тура чемпионата Германии.Шволов, Гюнтер, Хайнц, Линхарт, Шмид, Грифо (Шлоттербек, 90+3) Хефлер, Кох (Фаберер,82), Шаллаи (Петерсен, 61), Холер (Франтц, 82), Вельдтшмидт (Квон Чхан Кун, 82) .Ярштайн, Пекарик, Штарк, Торунарига, Платтенхард, Груич (Кунья, 83), Дарида, Лукебакио, Майер, Пентек, Ибишивеч.Торунарига, 23, Дарида, 53В параллельной встрече "Унион" благодаря автоголу победил "Падерборн".