"Фрайбург" победил "Герту", "Падерборн" уступил "Униону"

Завершились матчи 32-го тура чемпионата Германии.
Чемпионат Германии, 32 тур
"Фрайбург" - "Герта" 2:1
Голы: Грифо, 61, Ибишивеч, 66, Петерсен, 71
"Фрайбург" - "Герта" 2:1
Голы: Грифо, 61, Ибишивеч, 66, Петерсен, 71
"Фрайбург": Шволов, Гюнтер, Хайнц, Линхарт, Шмид, Грифо (Шлоттербек, 90+3) Хефлер, Кох (Фаберер,82), Шаллаи (Петерсен, 61), Холер (Франтц, 82), Вельдтшмидт (Квон Чхан Кун, 82) .
"Герта": Ярштайн, Пекарик, Штарк, Торунарига, Платтенхард, Груич (Кунья, 83), Дарида, Лукебакио, Майер, Пентек, Ибишивеч.
Предупреждения: Торунарига, 23, Дарида, 53
В параллельной встрече "Унион" благодаря автоголу победил "Падерборн".
"Унион" - "Падерборн 07" 1:0
Гол: Цолински, 27 (авто.)
Гол: Цолински, 27 (авто.)
"Унион": Гикевич, Райхель, Шлоттербек, Фридрих, Триммель, Прёмель, Бюльтер (Мес, 61), Гентнер, Андрих, Ингвартсен, Андерссон
"Падерборн 07": Цингерле, Хунемайер, Антви-Адджей, Коллинс, Штродьек (Дрегер, 14), Цолински, Хольтман, Гясула, Василиадис, Риттер, Мамб.
"Бавария" 8-й раз подряд стала чемпионом Германии