В прошлом сезоне поляк провел 47 матчей и забил 55 голов во всех турнирах. Левандовски набрал 276 баллов в голосовании среди немецких спортивных журналистов, передает Kicker.
Главный тренер мюнхенского клуба Флик был признан лучшим тренером года.
"Бавария" в прошлом сезоне оформила требл, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
Левандовски был признан лучшим футболистом года в Германии
Форвард "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим игроком года в Германии.
Фото: © REUTERS
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