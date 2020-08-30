Левандовски был признан лучшим футболистом года в Германии

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски стал лучшим игроком года в Германии.

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В прошлом сезоне поляк провел 47 матчей и забил 55 голов во всех турнирах. Левандовски набрал 276 баллов в голосовании среди немецких спортивных журналистов, передает Kicker.



Главный тренер мюнхенского клуба Флик был признан лучшим тренером года.



"Бавария" в прошлом сезоне оформила требл, выиграв Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.