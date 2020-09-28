По информации источника, стороны близки к соглашению. Отмечается, что эта неделя станет решающей по вопросу перехода игрока сборной России.
Сегодня стало известно, что 29-летний защитник получил вызов в национальную команду на октябрьские сборы в Новогорске.
В минувшем сезоне второй Бундеслиги Жиров провел 33 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Источник: "Спорт-экспресс"
Дебютант сборной России Жиров может перейти в "Ганновер"
Защитник "Зандхаузена" Александр Жиров близок к переходу в "Ганновере".
Фото: ФК "Зандхаузен"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!