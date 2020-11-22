Мюллер: я не объявлял об уходе из сборной

Форвард "Баварии" Томас Мюллер поделился мнением о поражении сборной Германии в матче Лиги наций с Испанией.



Фото: Kicker

Встреча закончилась со счетом 6:0 в пользу Испании. После чемпионата мира 2018 года, проходившего в России, главный тренер Бундестим Йоахим Лёв объявил, что больше не будет вызывать в команду Мюллера, Матса Хуммельса и Жерома Боатенга. Тогда Лёв сообщил, что хочет произвести омоложение сборной.



"Было больно видеть разгром сборной Германии. Да, мне обидно видеть, как товарищи по команде потерпели такое поражение. Я уже говорил, что ни я, ни Боатенг, ни Хуммельс не объявляли об уходе из сборной", - цитирует Мюллера Sky Germany.