Бременский "Вердер" рассматривает Доменико Тедеско в качестве кандидата на должность главного тренера, сообщает источник.
Представители тренера начали подыскивать ему новый клуб в Бундеслиге после того, как стало известно, что Тедеско не планирует продлевать контракт с московским "Спартаком". Специалист аргументировал такое решение международной эпидемиологической обстановкой, из-за которой Германия может ввести режим закрытых границ, и желанием быть вместе со своей семьей.
Источник: Metaratings
Источник: "Вердер" рассматривает кандидатуру Тедеско на пост главного тренера
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско после расставания с красно-белыми может заключить контракт с бременским "Вердером".
Фото: ФК "Спартак"
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