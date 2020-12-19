Сын Лилиана Тюрама был удален за плевок в соперника

Форвард мёнхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам, сын чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама, был удален с поля во время матча Бундеслиги с "Хоффенхаймом" за плевок сопернику в лицо.



Фото: readfootball.com

23-летний француз получил красную карточку на 79-й минуте игры. Футболист остался недоволен действиями защитника "Хоффенхайма" Стефана Поша. Во время спора Тюрам плюнул в соперника, после чего главный судья матча удалил игрока.



Отметим, что команда Тюрама, оставшись в меньшинстве, пропустила и проиграла матч со счетом 2:1.



Напомним, что до перехода в "Боруссию" нападающий выступал за "Сошо" и "Генгам".