Сын Лилиана Тюрама был удален за плевок в соперника

Форвард мёнхенгладбахской "Боруссии" Маркус Тюрам, сын чемпиона мира и Европы в составе сборной Франции Лилиана Тюрама, был удален с поля во время матча Бундеслиги с "Хоффенхаймом" за плевок сопернику в лицо.
Фото: readfootball.com
23-летний француз получил красную карточку на 79-й минуте игры. Футболист остался недоволен действиями защитника "Хоффенхайма" Стефана Поша. Во время спора Тюрам плюнул в соперника, после чего главный судья матча удалил игрока.

Отметим, что команда Тюрама, оставшись в меньшинстве, пропустила и проиграла матч со счетом 2:1.

Напомним, что до перехода в "Боруссию" нападающий выступал за "Сошо" и "Генгам".

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Теги: Тюрам Боруссия М Хоффенхайм Бундеслига
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