Гросс возглавил "Шальке". Он стал четвертым тренером команды в нынешнем сезоне

Кристиан Гросс стал новым главным тренером гельзенкирхенского "Шальке".

Фото: ФК "Шальке"

66-летний швейцарский специалист Кристиан Гросс стал новым наставником немецкого "Шальке". Он заключил контракт с гельзенкирхенцами до конца нынешнего сезона.



Гросс стал четвертым тренером команды по ходу сезона. С сентября этого года из "Шальке" в отставку были отправлены Дэвид Вагнер и Мануэль Баум. Хуб Стевенс был исполняющим обязанности главного тренера с 18 декабря.



В этом сезоне "Шальке" выступает очень неудачно. В 13-ти матчах немецкой Бундеслиги у этой команды не одержано ни одной победы, а в активе всего четыре очка. "Шальке" занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Бундеслиги.



В тренерской карьере Гросса были клубы "Тоттенхэм", "Базель", "Штутгарт", "Янг Бойз".



Источник: пресс-служба ФК "Шальке"