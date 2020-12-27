66-летний швейцарский специалист Кристиан Гросс стал новым наставником немецкого "Шальке". Он заключил контракт с гельзенкирхенцами до конца нынешнего сезона.
Гросс стал четвертым тренером команды по ходу сезона. С сентября этого года из "Шальке" в отставку были отправлены Дэвид Вагнер и Мануэль Баум. Хуб Стевенс был исполняющим обязанности главного тренера с 18 декабря.
В этом сезоне "Шальке" выступает очень неудачно. В 13-ти матчах немецкой Бундеслиги у этой команды не одержано ни одной победы, а в активе всего четыре очка. "Шальке" занимает последнее, 18-е место, в турнирной таблице Бундеслиги.
В тренерской карьере Гросса были клубы "Тоттенхэм", "Базель", "Штутгарт", "Янг Бойз".
Источник: пресс-служба ФК "Шальке"
Гросс возглавил "Шальке". Он стал четвертым тренером команды в нынешнем сезоне
Кристиан Гросс стал новым главным тренером гельзенкирхенского "Шальке".
Фото: ФК "Шальке"
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