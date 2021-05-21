"Макс Безушков близок к получению российского паспорта. Рассчитываем, что это произойдет не позднее июня. Это качественный полузащитник, который постоянно играет за "Ян Регенсбург", редко получает желтые карточки. Безушков - футболист оборонительного плана, но он играет стратегическую роль в центре поля - он задает ритм действиям своей команды.
Российские клубы уже интересовались возможностью перехода Макса в Премьер-лигу, и мы движемся в этом направлении. В вашей стране родились его отец и мать, он бегло говорит по-русски, ему было бы интересно сыграть в РПЛ", - заявил агент футболиста Инго Хаспель.
Макс Безушков родился в 1997 году в немецком городе Тюбинген в семье выходцев из России. 23-летний полузащитник выступал за юношеские сборные Германии различных возрастов. Безушков является воспитанником "Штутгарта", в 2017 году он перешел в "Айнтрахт", в составе которого провел 3 матча в первой Бундеслиги и один матч в рамках Кубка Германии.
В состав команды "Ян Регенсбург" он перешел в июле 2019 года. В текущем сезоне он сыграл в 31-м матче второй немецкой Бундеслиги и в трех матчах Кубка Германии. На счету Безушкова 3 забитых мяча и одна результативная передача. Всего за "Ян Регенсбург" он провел 67 матчей и забил 10 голов.
"Ян Регенсбург" располагается на 14-м месте в таблице второй Бундеслиги. В 33-х матчах команда набрала 35 очков. В последнем туре "Ян Регенсбург" сыграет против "Санкт-Паули".
В турнирной таблице второй Бундеслиги лидирует "Бохум", набравший 64 очка после 33-х туров. На второй строчке идет "Хольштайн Киль" (62 очка), на третьей - "Гройтер Фюрт" (61 очко). Матчи последнего тура второго немецкого дивизиона состоятся 23 мая. Все встречи начнутся в 16:30 мск.
Напомним, что в следующем сезоне во второй Бундеслиге будет выступать "Шальке".
Источник: Р-Спорт
Хавбек немецкого клуба "Ян Регенсбург" близок к получению российского паспорта
Полузащитник немецкого клуба "Ян Регенсбург" Макс Безушков в скором времени должен получить российский паспорт.
Фото: "Getty Images"
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