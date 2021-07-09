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Боярский: молодец Лунев! Заработает хороших денег, наберется опыта

Народный артист России и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал переход бывшего вратаря сине-бело-голубых Андрея Лунева в леверкузенский "Байер".
"Молодец Лунев! Заработает хороших денег, наберется опыта.

Не считаю этот переход везением. Он его заслужил.

Потеря ли для "Зенита"? Ничего страшного не случилось. У нас есть Кержаков и другие серьезные вратари. Могу сказать, что "Байер" разглядел сильного вратаря, в отличие от Черчесова, который вообще ничего не видит и ошибся с выбором вратарей на ЧЕ", - приводит слова Боярского Sport24.

Ранее стало известно, что Лунев подписал с "Байером" контракт, рассчитанный на два года.

29-летний россиянин защищал цвета "Зенита" с 2017-го. В минувшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги голкипер провел 12 матчей, в которых пропустил 12 голов, трижды ему удалось оставить ворота своей команды в неприкосновенности. 1 июля у Лунева истекло трудовое соглашение с санкт-петербургским клубом, о продлении сторонам договориться не удалось.

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Теги: Боярский Лунев Байер Бундеслига
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