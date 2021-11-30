Карпин отметил, что Левандовски заслуживал получить "Золотой мяч". По словам тренера, нападающий "Баварии" значительно превосходил по уровню игры конкурентов в борьбе за награду.
"На мой взгляд, "Золотой мяч" должен был достаться Левандовскому, исходя из его игры в этом году, с ним рядом никого не было", - сказал Карпин.
Напомним, что 29 ноября состоялась церемония вручения "Золотого мяча". Левандовски стал вторым в голосовании, награда досталась нападающему "ПСЖ" Лионелю Месси. Для аргентинского форварда этой седьмой "Золотой мяч" в карьере.
Источник: Матч ТВ
Карпин: "Золотой мяч" должен был достаться Левандовскому. По уровню игры с ним рядом никого не было
Главный тренер сборной России Валерий Карпин считает, что "Золотой мяч" должен был получить форвард "Баварии" Роберт Левандовски.
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