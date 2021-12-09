Губерниев пожелал Тедеско удачи на новом месте работы. Также он заявил, что "Спартак" открыл миру этого специалиста.
"Он образованный парень, молодой, в состоянии работать на перспективу, хороший методист. Хочется пожелать ему удачи в "Лейпциге", остается только порадоваться за него. Можно сказать, что "Спартак" открыл миру Тедеско, то есть прорубил окно в Европу", - сказал Губерниев.
Напомним, ранее "Лейпциг" объявил о заключении контракта с Тедеско. Соглашение тренера с "быками" рассчитано до конца сезона-2022/23.
Источник: Матч ТВ
Губерниев: "Спартак" открыл миру Тедеско. Прорубил для него окно в Европу
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении бывшего наставника "Спартака" Доменико Тедеско на пост главного тренера "РБ Лейпциг".
Фото: РИА Новости