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«Все сложилось против Стаса». Радченко - об уходе Черчесова из «Ахмата»

Бывший одноклубник Станислава Черчесова по «Спартаку» Дмитрий Радченко прокомментировал для Rusfootball.info его отставку с поста главного тренера «Ахмата».
Фото: ФК "Ахмат"
- Предполагалось, что грозненцы при таком составе будут бороться с записными лидерами за высокие места в нашем чемпионате. Но что-то пошло не так. Было много матчей, где «Ахмат» не заслуживал поражений, но случались вратарские и иные ошибки. В общем, все сложилось против Стаса.

Поэтому и произошла отставка. Не важен статус тренера, он всегда должен быть на чемоданах.

Но думаю, что такой человек без работы долго не останется. Наверняка у него уже есть какие-то предложения, не только из нашего чемпионата. За рубежом Черчесов тоже на хорошем счету.

Назначение Гусева не удивило – захотели совсем свежего человека, без ахматовского бэкграунда. Сделали ставку на молодого тренера, который уже поработал с большим клубом РПЛ. Будет интересно понаблюдать за его работой здесь.

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