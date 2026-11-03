«Все сложилось против Стаса». Радченко - об уходе Черчесова из «Ахмата»

Фото: ФК "Ахмат"

- Предполагалось, что грозненцы при таком составе будут бороться с записными лидерами за высокие места в нашем чемпионате. Но что-то пошло не так. Было много матчей, где «Ахмат» не заслуживал поражений, но случались вратарские и иные ошибки. В общем, все сложилось против Стаса.

Поэтому и произошла отставка. Не важен статус тренера, он всегда должен быть на чемоданах.Но думаю, что такой человек без работы долго не останется. Наверняка у него уже есть какие-то предложения, не только из нашего чемпионата. За рубежом Черчесов тоже на хорошем счету.Назначение Гусева не удивило – захотели совсем свежего человека, без ахматовского бэкграунда. Сделали ставку на молодого тренера, который уже поработал с большим клубом РПЛ. Будет интересно понаблюдать за его работой здесь.