"Ни с кем "Спартаку" так легко не будет". Гурцкая - о дерби с "Локомотивом"

Вот я уверен, ни с кем так легко не будет. Ни с "Факелом", ни с "Родиной", ни с кем так легко не будет, как в этом матче с "Локомотивом", - сказал Гурцкая.
Московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" состоялось в минувшее воскресенье, 1 ноября. Центральный матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на домашнем стадионе красно-зеленых "РЖД Арена" и завершилась разгромной победой гостевой команды со счетом 4:0.
Напомним, забитыми мячами отметились защитник Виктор Парада, форвард Манфред Угальде и хавбек Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. Еще одно взятие ворот было записано в протокол как автогол.
Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"