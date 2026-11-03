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"Ни с кем "Спартаку" так легко не будет". Гурцкая - о дерби с "Локомотивом"

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал итог матча 13-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом".
Фото: ФК "Спартак"
"Для меня этот футбольный матч был неинтересный с первой минуты. Неинтересный. Вопрос был только в том, сколько забьет "Спартак". Ни до, ни после "Спартаку" так легко не будет ни с кем.

Вот я уверен, ни с кем так легко не будет. Ни с "Факелом", ни с "Родиной", ни с кем так легко не будет, как в этом матче с "Локомотивом", - сказал Гурцкая.

Московское дерби между "Спартаком" и "Локомотивом" состоялось в минувшее воскресенье, 1 ноября. Центральный матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на домашнем стадионе красно-зеленых "РЖД Арена" и завершилась разгромной победой гостевой команды со счетом 4:0.

Напомним, забитыми мячами отметились защитник Виктор Парада, форвард Манфред Угальде и хавбек Эсекьель Барко, реализовавший пенальти. Еще одно взятие ворот было записано в протокол как автогол.

Источник: YouTube-канал "Это футбол, брат!"

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