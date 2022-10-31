Жиров: мной интересовался "Падерборн" – не понял, почему президент "Зандхаузена" отказался отпускать

Защитник "Зандхаузена" Александр Жиров рассказал о несостоявшемся переходе в "Падерборн" по ходу сезона 2021/2022.

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Жиров проводит в "Зандхаузене" пятый сезон. В текущем розыгрыше второй немецкой Бундеслиги 31-летний защитник принял участие в 14-ти матчах и записал на свой счет забитый мяч. "Зандхаузен" занимает 17-е место в таблице второго дивизиона национального первенства, набрав 13 очков в 14-ти турах.



"Падерборн" вышел на третью строчку второй Бундеслиги – в активе коллектива 26 баллов. "Падерборн" был [заинтересован во мне] в конце 2021 года, но не сложилось, хотя договорённости с клубом у меня были. Однако "Зандхаузен" не смог договориться с клубом. Я не понял президента, почему он не захотел меня отпускать. Он мне сказал: "Без тебя мы вылетим", - цитирует футболиста " Чемпионат ".Жиров проводит в "Зандхаузене" пятый сезон. В текущем розыгрыше второй немецкой Бундеслиги 31-летний защитник принял участие в 14-ти матчах и записал на свой счет забитый мяч. "Зандхаузен" занимает 17-е место в таблице второго дивизиона национального первенства, набрав 13 очков в 14-ти турах."Падерборн" вышел на третью строчку второй Бундеслиги – в активе коллектива 26 баллов.