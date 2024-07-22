"В данный момент конкретного интереса к Сердару из России нет", - цитирует агента "РБ Спорт".
В прошлом сезоне Сердар Азмун выступал за итальянскую "Рому" на правах аренды - нападающий провёл за римлян во всех турнирах 29 матчей и отметился тремя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего иранца в 8 миллионов евро, контракт форварда с немецким "Байером" рассчитан до лета 2027 года.
Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер "Байера" Хаби Алонсо не рассчитывает на Сердара Азмуна и попросил руководство продать игрока.
Агент Азмуна высказался о возможном возвращении нападающего в Россию
Футбольный агент Арманд Дурн, представляющий интересы форварда "Байера" Сердара Азмуна, высказался о возможном возвращении нападающего в Россию.
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