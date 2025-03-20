Нойер может вернуться в сборную Германии из-за травмы тер Штегена

Немецкий футбольный союз рассматривает возможность возвращения опытного голкипера на фоне кадровых проблем.

Фото: IMAGO

По информации Bild голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может снова надеть футболку сборной Германии.



По данным источника, немецкий футбольный союз изучает вариант с возвращением 38-летнего вратаря в национальную команду. Причина – травма основного конкурента Нойера, Марка-Андре тер Штегена, который перенес операцию на колене в сентябре 2024 года и выбыл до конца сезона.



Напомним, что в августе 2024 года Нойер объявил о завершении карьеры в сборной. В текущем сезоне он провёл 33 матча во всех турнирах, в которых 18 раз сохранил ворота в неприкосновенности. В 2011 и 2014 годах Нойер признавался игроком года в Германии, а также стал чемпионом мира 2014 года вместе со сборной.