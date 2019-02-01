Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|2
|Бавария
|19
|42
|3
|Боруссия М
|19
|39
|4
|РБ Лейпциг
|19
|34
|...
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
Ганновер 96 (Германия)
|Ганновер
96
|01.02.19
|РБ Лейпциг
|Боруссия Д
|5 - 126.01.19
|Ганновер
96
Боруссия Д (Германия)
|Айнтрахт Ф
|02.02.19
|Боруссия Д
|Боруссия Д
|5 - 126.01.19
|Ганновер
96
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Тренер "Ганновера" отправлен в отставку после разгромного поражения от "Боруссии"
Главный тренер "Ганновера" Андре Брайтенрайтер отправлен в отставку, сообщила пресс-служба клуба.
Вчера команда в матче бундеслиги проиграла дортмундской "Боруссии" (1:5). После 19 туров «Ганновер» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 11 очками.
Брайтенрайтер работал в "Ганновере" с 2017 года.
Вчера команда в матче бундеслиги проиграла дортмундской "Боруссии" (1:5). После 19 туров «Ганновер» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 11 очками.
Брайтенрайтер работал в "Ганновере" с 2017 года.
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