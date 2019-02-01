Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 19 34
...
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
полная таблица

Ганновер 96 (Германия)

Ганновер
96		01.02.19РБ Лейпциг
Боруссия Д5 - 126.01.19Ганновер
96

Боруссия Д (Германия)

Айнтрахт Ф02.02.19Боруссия Д
Боруссия Д5 - 126.01.19Ганновер
96

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Тренер "Ганновера" отправлен в отставку после разгромного поражения от "Боруссии"

Главный тренер "Ганновера" Андре Брайтенрайтер отправлен в отставку, сообщила пресс-служба клуба.

Вчера команда в матче бундеслиги проиграла дортмундской "Боруссии" (1:5). После 19 туров «Ганновер» идет на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата Германии с 11 очками.

Брайтенрайтер работал в "Ганновере" с 2017 года.
Теги: Ганновер Боруссия Д
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