Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|21
|59
|2
|Наполи
|21
|48
|3
|Интер
|21
|40
|4
|Милан
|21
|35
|5
|Рома
|21
|34
|6
|Сампдория
|21
|33
|7
|Аталанта
|21
|32
|8
|Лацио
|21
|32
|9
|Фиорентина
|21
|30
|10
|Торино
|21
|30
|11
|Сассуоло
|21
|29
|12
|Парма
|21
|28
|13
|Дженоа
|21
|23
|14
|Кальяри
|21
|21
|14
|СПАЛ
|21
|21
|16
|Удинезе
|21
|18
|17
|Эмполи
|21
|17
|18
|Болонья
|21
|14
|19
|Фрозиноне
|21
|13
|20
|Кьево
|21
|8(-3)
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Себастьян Джовинко перешел в "Аль-Хиляль" и стал вторым в списке самых высокооплачиваемых итальянских футболистов
Нападающий Себастьян Джовинко после перехода из канадского "Торонто" в саудовский клуб "Аль-Хиляль" стал вторым в списке итальянских футболистов с самой большой зарплатой, утверждает журналист Танкреди Палмери.
По его информации, зарплата 32-летнего Джовинко в Саудовской Аравии составит 10 миллионов евро в год.
Самым высокооплачиваемым итальянским футболистом является Грациано Пелле, который зарабатывает в китайском "Шаньдун Лунэн" 15 миллионов евро в год.
По его информации, зарплата 32-летнего Джовинко в Саудовской Аравии составит 10 миллионов евро в год.
Самым высокооплачиваемым итальянским футболистом является Грациано Пелле, который зарабатывает в китайском "Шаньдун Лунэн" 15 миллионов евро в год.
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