Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 21 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 21 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Себастьян Джовинко перешел в "Аль-Хиляль" и стал вторым в списке самых высокооплачиваемых итальянских футболистов

Нападающий Себастьян Джовинко после перехода из канадского "Торонто" в саудовский клуб "Аль-Хиляль" стал вторым в списке итальянских футболистов с самой большой зарплатой, утверждает журналист Танкреди Палмери.

По его информации, зарплата 32-летнего Джовинко в Саудовской Аравии составит 10 миллионов евро в год.

Самым высокооплачиваемым итальянским футболистом является Грациано Пелле, который зарабатывает в китайском "Шаньдун Лунэн" 15 миллионов евро в год.
Сегодня, 12:55
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