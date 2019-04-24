Защитник "Ювентуса" лайкнул комментарий об увольнении Аллегри

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу лайкнул комментарий с требованием уволить главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.51-летний Аллегри тренирует "Ювентус" с 2014 года.Канселу выступает за "Ювентус" с 2018 года.