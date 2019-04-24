Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Милан
Аталанта
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Кальяри
Фиорентина
Сассуоло
СПАЛ
Парма
Дженоа
Болонья
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 33 87
2 Наполи 33 67
3 Интер 33 61
4 Милан 33 56
5 Аталанта 33 56
6 Рома 33 55
7 Торино 33 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 33 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Парма 33 36
15 Дженоа 33 34
16 Болонья 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 33 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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Защитник "Ювентуса" лайкнул комментарий об увольнении Аллегри

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу лайкнул комментарий с требованием уволить главного тренера клуба Массимилиано Аллегри.

51-летний Аллегри тренирует "Ювентус" с 2014 года.

Канселу выступает за "Ювентус" с 2018 года.
Теги: Ювентус Аллегри Серия А
Сегодня, 10:31
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#1  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 10:37)
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Болеет за:
«Шинник»
дело глушака живет. наверное сапогов сглазил
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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