Массимилиано Аллегри: заткнитесь, а я буду говорить, потому что вы ничего не понимаете в футболе

У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia.51-летнему тренеру пришлось не по нраву не понравилось замечание экс-игрока "Интера" Даниэле Адани о том, что видение тактики итальянских специалистов не приносит результатов в еврокубках."Аяксу" мы проиграли из-за их контратак, а не от игрового стиля. То же самое можно сказать и о сегодняшней встрече. Очевидно, что когда ты отдаешь много неточных передач, ты рискуешь. В Италии теперь все чувствуют себя экспертами в футболе, и это большая проблема. Теперь заткнитесь, а я буду говорить, потому что вы ничего не понимаете в футболе. Просто сидите за столом, просматриваете книги, но не представляете спорт на практике. Я выиграл шесть скудетто!" — заявил Аллегри и прекратил интервью.