Италия Серия А 2018/19 
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Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 33 67
3 Интер 34 62
4 Рома 34 58
5 Милан 33 56
6 Аталанта 33 56
7 Торино 33 53
8 Лацио 33 52
9 Сампдория 33 48
10 Кальяри 34 40
11 Фиорентина 33 40
12 Сассуоло 33 38
13 СПАЛ 33 38
14 Болонья 34 37
15 Парма 33 36
16 Дженоа 33 34
17 Удинезе 33 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 33 23
20 Кьево 33 14(-3)
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Массимилиано Аллегри: заткнитесь, а я буду говорить, потому что вы ничего не понимаете в футболе

У наставника туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после игры 34-го тура Серии А с "Интером" (1:1) произошел конфликт с экспертами Sky Sport Italia.

51-летнему тренеру пришлось не по нраву не понравилось замечание экс-игрока "Интера" Даниэле Адани о том, что видение тактики итальянских специалистов не приносит результатов в еврокубках.

"Аяксу" мы проиграли из-за их контратак, а не от игрового стиля. То же самое можно сказать и о сегодняшней встрече. Очевидно, что когда ты отдаешь много неточных передач, ты рискуешь. В Италии теперь все чувствуют себя экспертами в футболе, и это большая проблема. Теперь заткнитесь, а я буду говорить, потому что вы ничего не понимаете в футболе. Просто сидите за столом, просматриваете книги, но не представляете спорт на практике. Я выиграл шесть скудетто!" — заявил Аллегри и прекратил интервью.

"Газета.ру"
Теги: Аллегри Ювентус Серия А
Сегодня, 09:48
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#2  sraptakpain  Кукуево (Сегодня, 11:46)
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online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Ganjaman Pirosso
Интересно а Кононов так сможет?

выиграть 6 скудетто, что бы иметь право так отвечать?)
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
#1  Ganjaman Pirosso   (Сегодня, 10:43)
  • -1
  •  (1)

Интересно а Кононов так сможет?
Регистрация: 1.06.2018 [жалоба]
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