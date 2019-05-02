Дженнаро Гаттузо: современные игроки жалуются и оправдываются

Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|34
|88
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15(-3)
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
00:48
Отдайте «золотой мяч» Месси прямо сейчас: «Барселона» превратила ответный матч с «Ливерпулем» в формальность (4)
Отдайте «золотой мяч» Месси прямо сейчас: «Барселона» превратила ответный матч с «Ливерпулем» в формальность (4)
Вчера, 23:58
"Барселона" благодаря дублю Месси разгромила "Ливерпуль" (21)
"Барселона" благодаря дублю Месси разгромила "Ливерпуль" (21)
Вчера, 23:48
Футболист "Ромы" завершил карьеру в 21 год
Футболист "Ромы" завершил карьеру в 21 год
Вчера, 23:13
Джейми Каррагер: Месси совершеннее Роналду (6)
Джейми Каррагер: Месси совершеннее Роналду (6)
Вчера, 23:11
УЕФА разъяснил ситуацию с травмой Вертонгена
УЕФА разъяснил ситуацию с травмой Вертонгена
Вчера, 22:50
Аарон Рэмси больше не сыграет за "Арсенал"
Аарон Рэмси больше не сыграет за "Арсенал"
Вчера, 22:33
"Фортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по аренде Смолова (3)
"Фортуна" не вела переговоров с "Локомотивом" по аренде Смолова (3)
Вчера, 22:18
"Брешиа" вернулась в серию А спустя 8 лет
"Брешиа" вернулась в серию А спустя 8 лет
Вчера, 22:04
Дубль Фалькао принес "Монако" ничью с "Ренном"
Дубль Фалькао принес "Монако" ничью с "Ренном"
Вчера, 21:34
Николай Рассказов: боюсь пауков, это мерзкие существа (4)
Николай Рассказов: боюсь пауков, это мерзкие существа (4)
Вчера, 21:23
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной"
"Ливерпуль" объявил состав на матч с "Барселоной"
Вчера, 21:04
Роман Березовский: не понимаю, во что играет "Спартак". Думаю, "Урал" победит со счетом 1:0 (1)
Роман Березовский: не понимаю, во что играет "Спартак". Думаю, "Урал" победит со счетом 1:0 (1)
Вчера, 20:45
"Порту": "Касильяс находится в стабильном состоянии (1)
"Порту": "Касильяс находится в стабильном состоянии (1)
Вчера, 20:08
Сергей Семак: мы еще ничего не решили, ничего не добились (1)
Сергей Семак: мы еще ничего не решили, ничего не добились (1)
Вчера, 19:36
Новая эпоха. «Динамо» купили за рубль (2)
Новая эпоха. «Динамо» купили за рубль (2)
Вчера, 19:17
Тренер "Милана" закроет команду на пять дней на базе (1)
Тренер "Милана" закроет команду на пять дней на базе (1)
Вчера, 19:03
Роман Широков не комментирует уход из "Динамо" (4)
Роман Широков не комментирует уход из "Динамо" (4)
Вчера, 18:56
ФИФА пожелала Касильясу скорейшего выздоровления
ФИФА пожелала Касильясу скорейшего выздоровления
Вчера, 18:15
"Ливерпуль" заинтересован в 19-летнем форварде "Вильярреала" со стоимостью в 60 млн евро
"Ливерпуль" заинтересован в 19-летнем форварде "Вильярреала" со стоимостью в 60 млн евро
Вчера, 18:02
"Аякс" арендует полузащитника "Реала"
"Аякс" арендует полузащитника "Реала"
Вчера, 17:46
Российский рефери Анастасия Пустовойтова получила назначение на финальный матч женской ЛЧ (5)
Российский рефери Анастасия Пустовойтова получила назначение на финальный матч женской ЛЧ (5)
Вчера, 17:34
Поль Погба ответил на критику легенд "Манчестер Юнайтед" (3)
Поль Погба ответил на критику легенд "Манчестер Юнайтед" (3)
Вчера, 16:44
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Вчера, 16:18
СМИ: "Бетис" не будет выкупать Хесе у "ПСЖ"
СМИ: "Бетис" не будет выкупать Хесе у "ПСЖ"
Вчера, 14:13
Гендиректор "Локомотива" - о будущем Смолова: мы ведем переговоры с другими клубами (17)
Гендиректор "Локомотива" - о будущем Смолова: мы ведем переговоры с другими клубами (17)
Дженнаро Гаттузо: современные игроки жалуются и оправдываются
Наставник итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо порассуждал об изменениях в психологии современных футболистов.
По его словам, в настоящее время игроки стали неженками.
"Главным достоинством "Милана" было уважение. Практически не требовалось вмешательство никого из руководства. У нас была отличная атмосфера, знаменитая история. Мы уважали эту историю. В данный момент все гораздо сложнее", — говорит специалист.
Он отметил, что серьезно изменился сам характер игроков.
"Когда я уходил, то понимал, что что-то проходит. Я с трудом общался на языке, который слышал столько лет. Сейчас менталитет другой. Наставнику приходится искать коллектив, который готов к жертвам, готов прогрессировать и работать больше. Теперь нужно быть осторожным в том, что произносишь перед командой. Они могут начнут жаловаться и оправдываться. Все поменялось", – цитирует Гаттузо Football Italia.
"Газета.ру"
По его словам, в настоящее время игроки стали неженками.
"Главным достоинством "Милана" было уважение. Практически не требовалось вмешательство никого из руководства. У нас была отличная атмосфера, знаменитая история. Мы уважали эту историю. В данный момент все гораздо сложнее", — говорит специалист.
Он отметил, что серьезно изменился сам характер игроков.
"Когда я уходил, то понимал, что что-то проходит. Я с трудом общался на языке, который слышал столько лет. Сейчас менталитет другой. Наставнику приходится искать коллектив, который готов к жертвам, готов прогрессировать и работать больше. Теперь нужно быть осторожным в том, что произносишь перед командой. Они могут начнут жаловаться и оправдываться. Все поменялось", – цитирует Гаттузо Football Italia.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.