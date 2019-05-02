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Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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Дженнаро Гаттузо: современные игроки жалуются и оправдываются

Наставник итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо порассуждал об изменениях в психологии современных футболистов.

По его словам, в настоящее время игроки стали неженками.

"Главным достоинством "Милана" было уважение. Практически не требовалось вмешательство никого из руководства. У нас была отличная атмосфера, знаменитая история. Мы уважали эту историю. В данный момент все гораздо сложнее", — говорит специалист.

Он отметил, что серьезно изменился сам характер игроков.

"Когда я уходил, то понимал, что что-то проходит. Я с трудом общался на языке, который слышал столько лет. Сейчас менталитет другой. Наставнику приходится искать коллектив, который готов к жертвам, готов прогрессировать и работать больше. Теперь нужно быть осторожным в том, что произносишь перед командой. Они могут начнут жаловаться и оправдываться. Все поменялось", – цитирует Гаттузо Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Милан Серия А Гаттузо
Сегодня, 01:22
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