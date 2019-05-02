Дженнаро Гаттузо: современные игроки жалуются и оправдываются

Наставник итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо порассуждал об изменениях в психологии современных футболистов.По его словам, в настоящее время игроки стали неженками."Главным достоинством "Милана" было уважение. Практически не требовалось вмешательство никого из руководства. У нас была отличная атмосфера, знаменитая история. Мы уважали эту историю. В данный момент все гораздо сложнее", — говорит специалист.Он отметил, что серьезно изменился сам характер игроков."Когда я уходил, то понимал, что что-то проходит. Я с трудом общался на языке, который слышал столько лет. Сейчас менталитет другой. Наставнику приходится искать коллектив, который готов к жертвам, готов прогрессировать и работать больше. Теперь нужно быть осторожным в том, что произносишь перед командой. Они могут начнут жаловаться и оправдываться. Все поменялось", – цитирует Гаттузо Football Italia.