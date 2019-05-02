"Интер" и "Милан" интересуются Мюллером

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер попал в сферу интересов "Милана" и "Интера", утверждает Kicker.Также к игроку есть интерес из Англии.Мюллер сам также не вполне доволен своим положением в "Баварии". Его не устраивают частые замены и вынужденная игра на не самых удобных позициях.