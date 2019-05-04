Италия Серия А 2018/19 
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Болонья
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Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 34 88
2 Наполи 34 70
3 Интер 34 62
4 Аталанта 34 59
5 Рома 34 58
6 Торино 34 56
7 Милан 34 56
8 Лацио 34 55
9 Сампдория 34 48
10 Сассуоло 34 41
11 Кальяри 34 40
12 Фиорентина 34 40
13 СПАЛ 34 39
14 Болонья 34 37
15 Парма 34 37
16 Дженоа 34 35
17 Удинезе 34 33
18 Эмполи 34 29
19 Фрозиноне 34 23
20 Кьево 34 15(-3)
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СПАЛ разгромил "Кьево" на выезде

В матче 35-го тура чемпионата Италии СПАЛ на выезде обыграл "Кьево" со счетом 4:0.

Чемпионат Италии

35 тур

"Кьево" – "СПАЛ" 0:4

Гол: Фелипе, 9, 56, Флоккари, 47, Куртич, 83

"Кьево": Шемпер, Цесар, Фрей, Андреолли, Ндрецка, Депаоли (Карамоко, 31), Хетемай (Диуссе, 46), Вигнато (Стемпиньский, 73), Ригони, Грубац, Меджорини

"СПАЛ": Вивиано (Полуззи, 85), Бонифаци, Фарес, Фелипе, Сионек, Куртич, Лаццари, Миссироли (Скьяттарелла, 68), Мургиа, Петанья, Флоккари (Антенуччи, 74)

Предупреждения: Депаоли, 18, Меджорини, 57, Дриуссе, 60
Теги: СПАЛ Кьево Серия А
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