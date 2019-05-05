"Ювентус" поздравил Маркизио с чемпионством

Туринский "Ювентус" оставил комментарий к записи в инстаграме полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио."Поздравляем, маленький принц", — написали черно-белые.В текущем сезоне Маркизио провел за "Зенит" девять встреч чемпионата России, в которых оформил два гола.