СМИ: Аллегри настаивает на продаже Дибалы

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри озвучил руководству клуба ряд условий для нового контракта с "бьянконери", сообщает Sky Sport Italia.По информации СМИ, Аллегри хочет продлить контракт с "Ювентусом" до 2022 года с увеличением зарплаты. Специалист планирует получить больше полномочий в трансферных вопросах. Одним из условиях является продажа нападающего Пауло Дибалы.