Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Интер
Аталанта
Милан
Рома
Торино
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Дженоа
Удинезе
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 35 73
3 Интер 35 63
4 Аталанта 35 62
5 Милан 35 59
6 Рома 35 59
7 Торино 35 57
8 Лацио 35 55
9 Сампдория 35 49
10 Сассуоло 35 42
11 СПАЛ 35 42
12 Кальяри 35 40
13 Фиорентина 35 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Дженоа 35 36
17 Удинезе 35 34
18 Эмполи 35 32
19 Фрозиноне 35 24
20 Кьево 35 15(-3)
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

СМИ: Аллегри настаивает на продаже Дибалы

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри озвучил руководству клуба ряд условий для нового контракта с "бьянконери", сообщает Sky Sport Italia.

По информации СМИ, Аллегри хочет продлить контракт с "Ювентусом" до 2022 года с увеличением зарплаты. Специалист планирует получить больше полномочий в трансферных вопросах. Одним из условиях является продажа нападающего Пауло Дибалы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Аллегри Ювентус Дибала Серия А
Сегодня, 01:02
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама