Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Ювентус
Наполи
Аталанта
Интер
Милан
Торино
Рома
Лацио
Сампдория
Сассуоло
СПАЛ
Кальяри
Фиорентина
Парма
Болонья
Удинезе
Дженоа
Эмполи
Фрозиноне
Кьево
Италия Серия А 2018/19 
Италия: Серия А 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 35 89
2 Наполи 36 76
3 Аталанта 36 65
4 Интер 35 63
5 Милан 36 62
6 Торино 36 60
7 Рома 35 59
8 Лацио 36 58
9 Сампдория 36 49
10 Сассуоло 36 42
11 СПАЛ 36 42
12 Кальяри 36 40
13 Фиорентина 36 40
14 Парма 35 38
15 Болонья 35 37
16 Удинезе 36 37
17 Дженоа 36 36
18 Эмполи 36 35
19 Фрозиноне 36 24
20 Кьево 35 15(-3)
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти подвел итоги домашнего матча 36-го тура чемпионата Италии с "Кьево" (2:0).

"Я увидел зрелость, ясные головы, проницательность и осознанность в действиях, что позволило избежать глупых ошибок.

Команда действовала организованно. Думаю, это был именно тот подход, который нам нужен. Мы создали много моментов, даже когда пытались действовать на сохранение результата.

Мы перемещали мяч с фланга на фланг, потому что "Кьево" заставлял нас делать это. Однако наша игра в пас была недостаточно высокого уровня, чтобы сломить соперника. Мы можем играть лучше", - цитирует Спаллетти Football Italia.

Sport24.ru
Теги: Спаллетти Интер Кьево Серия А
Сегодня, 07:58
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама