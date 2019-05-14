Италия Серия А 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Торино
|36
|60
|7
|Рома
|35
|59
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|35
|15(-3)
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Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"
Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти подвел итоги домашнего матча 36-го тура чемпионата Италии с "Кьево" (2:0).
"Я увидел зрелость, ясные головы, проницательность и осознанность в действиях, что позволило избежать глупых ошибок.
Команда действовала организованно. Думаю, это был именно тот подход, который нам нужен. Мы создали много моментов, даже когда пытались действовать на сохранение результата.
Мы перемещали мяч с фланга на фланг, потому что "Кьево" заставлял нас делать это. Однако наша игра в пас была недостаточно высокого уровня, чтобы сломить соперника. Мы можем играть лучше", - цитирует Спаллетти Football Italia.
Sport24.ru
"Я увидел зрелость, ясные головы, проницательность и осознанность в действиях, что позволило избежать глупых ошибок.
Команда действовала организованно. Думаю, это был именно тот подход, который нам нужен. Мы создали много моментов, даже когда пытались действовать на сохранение результата.
Мы перемещали мяч с фланга на фланг, потому что "Кьево" заставлял нас делать это. Однако наша игра в пас была недостаточно высокого уровня, чтобы сломить соперника. Мы можем играть лучше", - цитирует Спаллетти Football Italia.
Sport24.ru
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