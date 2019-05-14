Лучано Спаллетти: осознанность в действиях позволила "Интеру" избежать глупых ошибок в матче с "Кьево"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти подвел итоги домашнего матча 36-го тура чемпионата Италии с "Кьево" (2:0)."Я увидел зрелость, ясные головы, проницательность и осознанность в действиях, что позволило избежать глупых ошибок.Команда действовала организованно. Думаю, это был именно тот подход, который нам нужен. Мы создали много моментов, даже когда пытались действовать на сохранение результата.Мы перемещали мяч с фланга на фланг, потому что "Кьево" заставлял нас делать это. Однако наша игра в пас была недостаточно высокого уровня, чтобы сломить соперника. Мы можем играть лучше", - цитирует Спаллетти Football Italia.