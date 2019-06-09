Директор "Ювентуса" просматривал Погба и Демираля

Защитник "Антальяспора" Мерих Демираль входит в сферу интересов "Ювентуса".

Директор туринцев Фабио Паратичи вчера посетил матч сборных Турции и Франции (2:0), сообщает La Stampa. По данным источника, Паратичи помимо турецкого игрока просматривал и Поля Погба, француз называется одной из трансферных целей туринцев.

Отмечается, что Демираля хотел купить "Атлетико", однако сам футболист настроен на переход именно в "Ювентус". Демираль вторую часть завершившегося сезона провел в аренде у "Сассуоло". Защитник отыграл 14 матчей в Серии А, в которых забил 2 гола.

Погба с большой долей вероятности покинет "МЮ", полузащитник также входит в сферу интересов "Реала". Однако его трансфер осложняется высокой ценой футболиста и личного контракта.

"Газета.ру"
Теги: Погба Ювентус Серия А
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