"Фиорентина" может перехватить Балотелли у "Пармы"

"Фиорентина" хочет подписать контракт с Марио Балотелли, информирует sportmediaset.mediaset.it.28-летний итальянец является свободным агентом после ухода из "Марселя". Однако футболист требует слишком большую зарплату – четыре миллиона евро в год, что слишком много для клуба.Ранее Балотелли хотела подписать "Парма", но переговоры также затянулись из-за слишком больших финансовых требований игрока.