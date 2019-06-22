"Фиорентина" может перехватить Балотелли у "Пармы"

"Фиорентина" хочет подписать контракт с Марио Балотелли, информирует sportmediaset.mediaset.it.

28-летний итальянец является свободным агентом после ухода из "Марселя". Однако футболист требует слишком большую зарплату – четыре миллиона евро в год, что слишком много для клуба.

Ранее Балотелли хотела подписать "Парма", но переговоры также затянулись из-за слишком больших финансовых требований игрока.

"СЭ"
Теги: Фиорентина Парма Балотелли
Сегодня, 07:35
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