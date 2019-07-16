Райола — о переходе Де Лигта в "Ювентус": "для защитника игра в Италии — необходимость

Агент Мино Райола объяснил переход защитника Маттейса Де Лигта в туринский "Ювентус". На игрока также претендовали "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "ПСЖ"."Вопрос не в том, кто больше хотел его заполучить. "Ювентус" — лучший вариант для Де Лигта. Для защитника важно поиграть в Италии. Там он сможет научиться тому, как стать лучшим в мире. Это необходимо для его карьеры", — цитирует Райолу MAJ.Ранее сообщалось, что "Ювентус" заплатит "Аяксу" за Де Лигта 70 млн евро плюс 12 млн в виде бонусов.