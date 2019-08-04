"Эвертон" объявил о заключении пятилетнего контракта с Мойзе Кином

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт английского клуба.С 19-летним футболистом заключен контракт на 5 лет. По неофициальной информации, сумма трансфера составила 32 млн евро, а в будущем из-за бонусов эта сумма может вырасти до 40 млн. Также у "Юве", по слухам, осталось приоритетное право обратного выкупа итальянского футболиста.В сезоне-2018/19 Кин забил семь голов в 17 матчах за основную команду "Ювентуса". Также в его активе два гола в трех матчах за сборную Италии.