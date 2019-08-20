Клаудио Маркизио отказался переходить в китайский клуб из-за его связей с "Интером"

Бывший полузащитник "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал об отказе от возможности выступать в китайской Суперлиге."Я отказался от предложения "Цзянсу Сунин". Конечно, свою роль сыграл тот факт, что они связаны с "Интером". Связь с ними не позволила бы мне сделать такой выбор. Я ценю интерес со стороны "Цзянсу Сунин", но мне нужно действовать логично. Возвращение в "Ювентус"? Нет, я уже принял решение год назад.Япония или Саудовская Аравия? Посмотрим, что произойдёт в будущем. В Италии я бы не смог играть за кого-то, кроме "Ювентуса", так что буду рассматривать только предложения из-за границы", — цитирует Маркизио Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia.